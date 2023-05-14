مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

كل مهرجان سينمائى جاد هو إضافة للحراك السينمائى فى مصر، ومكسب حقيقى لصنّاع وجمهور السينما، تميز مهم يحظى به مهرجان جمعية الفيلم الذى انطلق منذ أيام وتحتضنه دار الأوبرا المصرية، يكمن في عراقته حيث تمر 50 عامًا على تأسيسه، بالإضافة إلى ثقل القائمين عليه من كبار السينمائيين فى مصر، على رأسهم مدير التصوير الكبير محمود عبدالسميع رئيس المهرجان حاليًا، كما يشارك فى اختيار الأفلام المتنافسة المخرج الكبير محمد ياسين والسيناريست القدير إبراهيم الموجي والناقدة الكبيرة ماجدة موريس، حيث تم حصر الأفلام المصرية التى تم إنتاجها عام 2022، واستقرت اللجنة على اختيار 8 أفلام باعتبارها الأفضل هى "الجريمة، من أجل زيكو، ليلة قمر 14، حامل اللقب، العنكبوت، كيرة والجن، تسليم أهالى، فضل ونعمة".

مبدئيًا من المهم أن يكون هناك كيان من المتخصصين المحايدين لتحديد الأفلام الأفضل سنويًا، للفرز والتكريم، كما أنه من المهم إتاحة الفرصة للجمهور أن يناقش تلك الأفلام مع صناعها، وهو ما يتم عقب عرض كل فيلم طوال أيام المهرجان، أيضًا من المهم تكريم كل فروع صناعة الأفلام مثل الموسيقى والماكياج والملابس والمونتاج والتصوير وغيرها، وهو ما يحرص عليه المهرجان كل عام فى نهاية فعالياته.

اللافت فى هذه الدورة هو احتفاء الوسط السينمائى بالمهرجان واهتمامهم بحضور فعالياته، فى الافتتاح كان هناك الكثير من قامات صناعة السينما فى مصر، حسين فهمي، محسن أحمد، عادل الأعصر، نبيل على ماهر، محمد حفظى، بالإضافة إلى رؤساء مهرجانات سينمائية هامة مثل الناقد أمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى، والمخرج أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائى، إلى جانب عدد من النقاد والمخرجين والمصورين، كان أبرزهم المصور الكبير محمد بكر الذى أهدى الفنان حسين فهمى، ضيف شرف المهرجان، صورة نادرة من كواليس فيلم "بريق عينيك".