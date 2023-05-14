الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة برشلونة ضد إسبانيول في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة
موعد مباراة برشلونة ضد إسبانيول في الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة ضد إسبانيول في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبي الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من المسابقة.

موعد مباراة برشلونة ضد إسبانيول في الدوري الإسباني 

من المقرر أن يكون موعد مباراة برشلونة ضد إسبانيول في الدوري الإسباني، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "باور 8".

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد إسبانيول في الدوري الإسباني

ستُذاع مباراة برشلونة ضد إسبانيول في الدوري الإسباني، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

ويسعى فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، في مواصلة نغمة الانتصارات لتأمين صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني وحسم اللقب لصالحه في الموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-5-2023 والقنوات الناقلة

ويخوض فريق برشلونة مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على ريال بيتيس برباعية نظيفة، ثم فاز على أوساسونا بهدف دون رد، في الجولتين الماضيتين من الدوري الإسباني.

في المقابل، يرغب فريق إسبانيول في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإسباني والهروب من منطقة الهبوط، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويدخل فريق إسبانيول هذا اللقاء وسط معنويات منخفضة، بعدما خسر أمام إشبيلية بنتيجة 2-3، في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، وبالتالي فإنه مهدد بقوة بالهبوط من الدوري الممتاز.

ويتصدر فريق برشلونة حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة، متفوقًا على ريال مدريد وأتلتيكو مدريد أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد 71 نقطة و69 نقطة على التوالي، بينما يتواجد إسبانيول في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 31 نقطة.

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