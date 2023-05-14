الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الإعصار موكا يصل إلى الدرجة الخامسة مع اقترابه من سواحل بنجلاديش وبورما

إعصار موكا
إعصار موكا

أعلن المركز الأمريكي للإنذار والأعاصير، عن ارتفاع درجة إعصار موكا ليصبح من الدرجة الخامسة مع اقترابه من سواحل بنجلاديش وبورما في خليج البنغال. 

وقال المركز الأمريكي في تقديراته، اليوم الأحد،  إن الإعصار ترافقه رياح تبلغ سرعتها 259 كيلومترًا في الساعة، موضحًا أن ذلك يعادل إعصارًا من الدرجة الخامسة وهي الأعلى على سلم سافير-سيمبسون.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية الهندي أنه يتوقع أن يضعف "موكا" قليلًا قبل أن يصل إلى اليابسة في الساعة 06,30 بتوقيت غرينتش، الأحد، بين كوكس بازار في بنجلاديش ومدينة سيتوي التي يبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة في بورما. 

المركز الأميركي اعصار موكا بنغلادش خليج البنغال الاعصار

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