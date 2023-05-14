"تريند مزيف".. كيف تفاعل المصريون مع صورة "إيلون ماسك" و"الروبوت"؟

في الساعات الماضية، ضجت منصات التواصل الاجتماعي المختلفة حين انتشرت صورة إيلون ماسك، مالك موقع تويتر، وهو يقبل إنسانًا آليًا (أندرويد بوجه امرأة)، وحصدت الصورة ملايين الإعجابات والمشاركات فور تداولها بين رواد التواصل الاجتماعي.



وبعد مرور ساعات قليلة من انتشار الصورة المذكورة، تبين أنه تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI)، كما حدث حين انتشرت صور أخرى صُممت بهذه التكنولوجيا، وكانت تتعلق باعتقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أو البابا فرانسيس وهو يرتدي ملابس عصرية.



وانتشرت حالة من القلق بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، رغم السخرية الواسعة من الصورة الشهيرة؛ بسبب شعورهم باقتراب سيطرة الذكاء الاصطناعي على كل شيء في العالم، بما في ذلك إيلون ماسك نفسه، الذي يستخدم هذا النظام.



صورة مزيفة



وزعم رواد التواصل الاجتماعي، أن الصورة المتداولة تعود لأول روبوت قام بتصنيعها "إيلون ماسك"، والتي صُممت خصيصا بالذكاء الاصطناعي بشخصية ومواصفات الأنثى، التي يحلم بها أي شخص طبيعي، وتم إطلاق عليها اسم "كانتيلا"، حيث تعمل بالطاقة الشمسية بدون شحن، ومزودة أيضًا بوسائل حسية، لتشعر بالحزن والسعادة، وتكون ذات عقلية متزنة وتفاعلية.



لكن بالبحث عن مصدر هذا الحديث المتداول بين رواد التواصل الاجتماعي، تبين أنه مجرد ادعاء تم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، فور انتشار صورة "إيلون ماسك" وهو يقبل الروبوت، ولا يوجد أي مصدر رسمي للخبر أو رد من قبل صاحب الصورة نفسه على الأمر.



ورصد "الدستور" في السطور التالية، نسب مؤشرات البحث الذي حظى بها "إيلون ماسك"، في الساعات الطويلة الماضية، عبر موقع"جوجل"، والبحث عن سر صورته برفقة الروبوت، الذي زعم البعض أنها ستكون زوجته المستقبلية.

ومن خلال استخدام أداة "جوجل ترند"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول "إيلون ماسك"، تبين أن معدل البحث ارتفع كثيرًا في الساعات الطويلة الماضية، وتحديدًا من الساعة السابعة صباحاً، يوم 13 مايو الجري، بنسبة 60%، ليصل في الساعة الثالثة مساءً، إلى نسبة 100%.



وتبين أيضًا أن أكثر المحافظات التي بحثت عن صورة "إيلون ماسك" برفقة الروبوت، صباح الأمس، عبر موقع جوجل، هي محافظة الوادي الجديد بنسبة 100%، وتليها محافظة مطروح بنسبة 63%، ثم محافظة القاهرة بنسبة 61%، وبورسعيد بنسبة 59%، والسويس بنسبة 57%.

البحث عبر "تويتر"

ورصد "الدستور" أيضًا في السطور التالية مدى البحث والتفاعل مع صورة "إيلون ماسك" والروبوت، بين مغردي موقع "تويتر"، من خلال استخدام أداة "track my hashtag"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول الصورة الشهيرة.

وبحسب استخدام أداة "track my hashtag"، كانت نتيجة التحليل في الساعات القليلة الماضية، أن معدل نشر التغريدات حول صورة "إيلون ماسك"، وصل إلى 100 تغريدة عبر موقع تويتر، وشاركها 97 مغردًا، بينما كان بلغ الأشخاص المتفاعلون مع التغريدات نحو 25 ألف مغردًا، ووصلت التغريدات إلى أكثر من 24 ألف مغردًا.

وتبين أيضًا أنه تم التغريد حول صورة "إيلون ماسك" والروبوت، بعد انتشار الصورة بكثافة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال أجهزة الأندرويد بنسبة 31%، ومن خلال أجهزة الكمبيوتر بنسبة 27%، ومن خلال أجهزة الآيفون بنسبة 35%.