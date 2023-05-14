حقيقة إطلاق سيدة وأبناؤها النيران على مواطن فى بنى سويف

كشفت مصادر عن أنه بالنسبة لما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إدعاء أحد الأشخاص بقيام إحدى السيدات وأنجالها بالتعدى عليه بالضرب وإطلاق أعيرة نارية تجاهه وقيامها بتحرير محاضر كيدية ضده زاعماً تواطؤ القائمين على قسم شرطة بنى سويف مع المشكو فى حقها.



بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ (7) الجارى تبلغ لقسم شرطة بني سويف بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (المشكو فى حقها، نجلها، زوج كريمتها) ، طرف ثان: (الشاكي، ونجله ، وشقيق الشاكى) لخلافات بينهم على تجارة ، دون إصابات ، وتم ضُبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحد أفراد الطرف الأول مسدس صوت وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة باشرت التحقيقات.