السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 4 سيدات إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بإحدى الترع فى البحيرة

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيبت 4 سيدات بجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بطريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابات إلى مستشفى إيتاي العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

 

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن إصابة 4 سيدات بينهم 3 شقيقات وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة داخل مستشفى إيتاي البارود العام وتولت النيابة التحقيق في الحادث برئاسة المستشار أحمد ماجدى مدير نيابة ايتاى البارود بمحافظة البحيرة. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من ، "منه أ. م"، 25 سنة، " نورهان أ .م "، 29 سنة، " مريم أ. م "، 13 سنة، " هند م. ع"، 49 سنة، جميعهن مقيمن مدينة طنطا بمحافظة الغربية، ومصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونقلت المصابات إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها وملابساتها.

 

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