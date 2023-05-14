متحدث الحكومة الفلسطينية: نشكر مصر للجهد المبذول لوضع حد للعدوان على غزة

وجه إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، رسالة مؤثرة عبر فضائية القاهرة الإخبارية.

وقال ملحم خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية: "باسم دولة رئيس الوزراء للحكومة الفلسطينية، نتقدم لجمهورية مصر العربية بالشكر على هذا الجهد الكبير الذي بذلته مصر في سبيل وضع حد للعدوان المتواصل منذ 5 أيام على شعبنا والذي حصد العشرات من أرواح الأبرياء، بينهم نساء وأطفال وشيوخ، وهدم المساكن على رؤوس ساكنيها، وتسبب في دمار كبير في البنية التحتية، وفي المنازل وفي كل ما يتعلق بعناصر الحياة في غزة الصابرة الصامدة".

وأوضح أن هذا الوقف لإطلاق النار، يوقف سفك الدماء، ويحقن دماء شعبنا الذي ظل طيلة سنوات، منذ النكبة وهو يسير في طريق الآلام ويواصل تقديم التضحيات الجسام.

وأشار المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إلى أن العدو الذي مارس العدوان على غزة، يجب أن تتدخل قوى دولية لإجباره وحمله على عدم تكرار جرائمه، ويجب تقديم الجناة إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى ينالوا عقابهم، ولكي لا يفلتوا من العقاب.