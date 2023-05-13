السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير الاتصالات يعقد مباحثات مع شركات ألمانية للتعاون فى صناعة الإلكترونيات

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

اختتم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقاءاته فى العاصمة الألمانية برلين؛ حيث عقد اجتماعًا مع يورغ شوك نائب الرئيس التنفيذي لمركز منتجات القيادة الآلية شركة "هيلا" Hella المتخصصة فى تصميم وتصنيع المكونات الإلكترونية والأنظمة المدمجة للسيارات تم خلاله استعراض إمكانات مصر والفرص فى تصميم وتصنيع الالكترونيات، والحوافز المقدمة للشركات العالمية لتحفيزها على الاستثمار فى مراكز البحث والتطوير بمصر.

كما تم بحث توسع الشركة فى استثماراتها في مصر، وبحث التعاون في مجالات دعم الشركات الناشئة والابتكار في تصميم وتصنيع الأنظمة المدمجة بالسيارات.

وخلال اللقاء اطلع الدكتور عمرو طلعت على التقنيات المبتكرة التي تستخدمها الشركة في مجال تطوير برمجيات السيارات وأنظمة صناعة السيارات.

كذلك التقى الدكتور عمرو طلعت، عمار الكسار عضو مجلس إدارة بمعمل الابتكار الحكومي Gov Tech Lab والذي يتم من خلاله توفير الحلول التكنولوجية التي تستخدمها الحكومة الألمانية في مجال التحول الرقمي.

ناقش اللقاء فرص التعاون المشترك في مجال التحول الرقمي في إطار مشروع دعم الابتكار في الإدارة العامة الذي يتم تنفيذه من خلال التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، وذلك بحضور المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والمهندس عادل حامد مستشار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية.

وفي سياق متصل؛ اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع  يوهانس برودر مدير الإنتاج بشركة "ديليفرى هيرو"  Delivery Hero وهي شركة ألمانية متعددة الجنسيات تقدم خدمة توصيل الطلبات الغذائية عبر الإنترنت ومقرها في برلين، ألمانيا،. وتعمل في أكثر من 50 دولة على مستوى العالم؛ تناول الاجتماع مناقشة خطط الشركة للتوسع في أنشطتها بمصر في مجال التعهيد.

وعقد الدكتور عمرو طلعت لقاء مع  دينيس والتر نائب رئيس شركة اوتوبوك Ottobock الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيات المساعدة؛ لبحث التعاون في مجال البحث والتطوير والتكنولوجيات المساعدة.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع ستيفين نيسيلهوف الرئيس التنفيذى لشركة "سكيل أي أو"  Sceel.IO، وكريم زغلول الشريك المؤسس لمجموعة "وورك مويشين"  Workmotion  العاملتان فى مجال التعهيد لتطوير البرمجيات، حيث تم تسليط الضوء على استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد، وبرامج بناء القدرات التى تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات الرقمية للشباب وتعزيز قدراتهم التنافسية.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندسة شيرين الجندي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس ياسر عبدالبارى الدير التنفيذي لصناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكان الدكتور عمرو طلعت قد زار ألمانيا خلال الفترة من 9 حتى 12 مايو.

 حيث التقى بوزير الدولة للتعاون الاقتصادى والتنمية الألماني، ووزير الدولة للاقتصاد الألمانى لبحث تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما التقى بعدد من مسئولي الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون والاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري بمجالات البحث والتطوير وتصميم وتصنيع الإلكترونيات والتعهيد وتطوير البرمجيات والتحول الرقمي.

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