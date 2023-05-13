الأغنية الدعائية لفيلم "شوجر دادي" بصوت نانسي عجرم تتخطى المليون مشاهدة (فيديو)

حققت الأغنية الدعائية للفيلم السينمائي “شوجر دادي” التي تقدمها النجمة اللبنانية نانسي عجرم بصوتها ردود أفعال قوية بين الجمهور منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”.

وحملت أغنية فيلم “شوجر دادي” اسم “آخر إصدار” وحققت الأغنية مليون ونصف المليون مشاهدة في يومان فقط منذ طرحها وهي من كلمات الشاعر الغنائي عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع موسيقي عمرو الخضري، وهندسة صوتية هاني محروس.

ويخوض بطولة فيلم “شوجر دادي” كل من النجم بيومي فؤاد، والنجمة ليلى علوي، ويناقش العمل فكرة المراهقة المتأخرة بين الأزواج وإمكانية حدوث حمل لمرة جديدة بتفاصيل مختلفة عبر العديد من المواقف الكوميدية التي تتناول فكرة الاهتمام بالابناء والأحفاد والمشاكل التي تحدث بينهما في إطار اجتماعي مبني على قصص متنوعة.

موعد طرح فيلم شوجر دادي بالسينمات

ومن المقرر طرح فيلم شوجر دادي بدور العرض السينمائية في مصر والوطن العربي يوم 24 مايو الجاري لينافس ضمن أفلام موسم صيف 2023.



أبطال وصناع فيلم “شوجر دادي”

وفيلم شوجر دادي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وتامر هجرس ومصطفى غريب ومحمد محمود ومي الغيطي وفرح الزاهد وجوهرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.