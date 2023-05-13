السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: القطار الكهربائي الخفيف سينقل نحو مليون راكب يوميًا

أحمد موسى
أحمد موسى

وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر إلى وزير النقل الفريق كامل الوزير، على الجهد المبذول في قطاع النقل على مستوى جميع الشبكات، مؤكدًا أن الشركة الفرنسية المسئولة عن تنفيذ مشروع المونوريل، يعمل بها عدد كبير من الشباب المصريين. 

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن محطة عدلي منصور، عالمية حيث تتبادل بها 6 محطات مختلفة، كما أن هناك تطوير هيئة مترو الأنفاق على أعلى مستوى.

وتابع أن البعض سخر من مشروع النقل الكهربائي، وأنه وسيلة لم يستخدمها المواطنين لأنها موجود في الصحراء، ولكن هذا الأمر غير صحيح، فمنذ تشغيل القطار الخفيف وهناك توافد للمواطنين على محطات القطار واستخدامه.

وأوضح أن القطار الكهربائي الخفيف سينقل نحو مليون راكب يوميًا، منوهًا أن منظومة النقل الحالية بمختلف شبكاتها تنقل 4.5 مليون راكب يوميًا، ولكن عقب الانتهاء من مشروعات وزارة النقل في مختلف الشبكات، ستنقل نحو 13.7 مليون راكب يوميًا.

أحمد موسى القطار الكهربائي مليون راكب مشروعات وزارة النقل مشروع المونوريل

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