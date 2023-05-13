قبل انطلاق أولى الجلسات غدا.. "مصر الحديثة": الحوار الوطني يحدد أولويات المرحلة القادمة

علق النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، على انطلاق الجلسات النقاشية للجان الفرعية بالمحور السياسي في الحوار الوطني، غدا، موضحا أن هذه الجلسة ستشمل حضور كل المعنيين بشأن الأحزاب السياسية والخبراء والمتخصصين أيضا.

وتابع هلال في بيان له، أن كل الآراء مدعوة لإبداء رأيها ونطمح للوصول لتوافق يرضي جميع الأطراف، مشيرا إلى أن فكرة الحوار الوطني تتجسد في تحديد أولويات العمل الوطني، والعمل جميعا من أجل الوطن في ظل التحديات والظروف العصيبة الذي يشهدها العالم.

واستطرد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن الحوار الوطني فرصة ذهبية وطوق نجاة للخروج من هذه الفترة عبر إبداء حلول فعالة وقابلة للتطبيق، وليس مكتوبة على ورق فقط، كما كنا نعهد من قبل.

وأكمل هلال، أن الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديموقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة، للنقاش حول أهم القضايا والمشكلات والتحديات وسبل التعامل معها من أجل تحقيق مستقبل أفضل.

وتبدأ الجلسات النقاشية للحوار الوطني، غدا الأحد، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بالمحور السياسي.

وخصص مجلس أمناء الحوار الوطنى، الأحد، لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستين الآخرتين لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

ومن المقرر أن تعقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها.