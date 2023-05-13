أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تكثف اتصالاتها مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتنفيذ الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار.

وأضافت أن مصر تدعو الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بالالتزام بتطبيق وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن برعاية مصرية الاتفاق يتضمن الالتزام بوقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين ووقف هدم المنازل.

وأكدت فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه بوساطة مصرية موافقة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على وقف إطلاق النار اعتبارا من العاشرة مساء اليوم.