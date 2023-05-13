زراعة الوادي الجديد: نجاح تجربة زراعة القمح بنظام الرى المطرى وتحقيق أعلى إنتاجيه للفدان

نجحت تجارب الزراعات البحثية بمديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد من تجربة زراعة محصول القمح بنظام الري المطري المطور لأول مرة بمركز باريس بالوادي الجديد، ضمن خطة المحافظة للتوسع سنويًا فى زراعات القمح تماشيًا مع توجه الدولة للحفاظ على المحصول الاستراتيجى الأول، وتحقيق الأمن الغذائى للمواطن.



أكد ذلك الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، قائلا إن الزراعة بنظام الري المطري سوف توفر في كميات المياة المستهلكة مع إعطاء إنتاج أكبر في نفس الوقت، مؤكداً أنه بعد نجاح هذه التجربة الأولى بالمحافظة، بلغت قيمة الإنتاجية بهذا بنظام الري المطري لمحصول القمح هذا العام إلي 22 إردب/ فدان.



وأضاف المرسي، أن ما تم زراعته من محصول القمح هذا الموسم بإجمالى 436 ألف فدان، بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضى أغلبها فى منطقة شرق العوينات بالداخلة كأكبر مساحة مزروعة قمح بالمحافظة وبلغت 186 ألف فدان، وجرى الانتهاء من خطة العمل خلال الموسم الصيفى الحالى والتأكيد على توعية المزارعين بتوريد القمح وفقا للمواصفات والتوجيه بتيسير إجراءات استلام وتوريد المحصول من المزارعين والتنسيق لزيادة أعداد الأجولة ونقاط التجميع والموازين بالمدن والقرى، بجانب مناقشة الاقتراحات والمشكلات التى تواجه المزارعين.



وأكد المرسى، أنه تم الانتهاء من حصاد حوالى 280 ألف فدان قمح وتوريد 199063.108 طن للصوامع، مؤكداً على أن ما تم توريده لصومعة الخارجة بلغ 26471.673 طن، وما تم توريده لصومعة شرق العوينات بلغ 50509.200 طن، كما استقبلت شون وهناجر بنك التسليف 463.270 ، ومن التقاوى جرى توريد 5410.965 طن ليصبح إجمالى الكميات الموردة داخل المحافظة 82855.108 طن، والكميات الموردة خارج المحافظة 116208 طنا.



وأكد محافظ الوادى الجديد، أن تلك الإجراءات ضمن جهود المحافظة للتوسع فى زراعة محصول القمح، وتجربة أصناف ذات إنتاجية مرتفعة، حيث شهد حصاد الأصناف الناضجة وتقييم إنتاجيتها، تمهيدًا لعرض نتائج التجارب المختلفة، مشيرًا إلى دعم المحافظة الكامل للتجارب العلمية التى تستهدف زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الإكتفاء الذاتى منها، بالتزامن مع الخطط والحوافز التى تقرها الدولة لدعم الإنتاج والمزارعين.



وقال وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن محصول القمح ثروة قومية هائله تزداد عاما تلو الآخر في المحافظة بجهود القيادة السياسية الناجحة، مؤكداً أن الدولة نجحت فى استغلال المقومات التنموية الشاسعة بالوادى الجديد فى زراعة محاصيل استراتيجية أهمها محصول القمح، مؤكدا أن الدولة خلال السنوات الخمس الماضية تمكنت من توفير احتياجات المحصول من صوامع غلال فى الخارجة وشرق العوينات تستوعب كميات كبيرة، وجارى إقامة صوامع أخرى بالداخلة والفرافرة، وتوفير المقابل المادى اللازم الذى يشجع المزارع على الزراعة، موضحاً أنه جرى تشكيل لجنة من إدارة الإرشاد والمنطقة الإحصائية والبحوث الزراعية لإجراء التقدير الفعلى لمتوسط انتاج الفدان لمحصول القمح بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وتم أخذ العينات أغلب مراكز المحافظة لتقدير انتاجية الفدان من محصول القمح.