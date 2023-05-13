السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصر توقع مذكرة تفاهم فى مجال الدواء مع زيمبابوى

مراسم التوقيع
مراسم التوقيع

نظمت السفارة المصرية في "هراري" زيارة لرئيس هيئة الدواء المصرية على رأس وفد مصري إلى زيمبابوي خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو، بدعوة من هيئة الدواء الزيمبابوية.

وشهدت السفيرة سلوى الموافي، سفيرة مصر في زيمبابوي، مراسم الاحتفال بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين هيئة الدواء المصرية ونظيرتها هيئة الدواء الزيمبابوية.

وترأس الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، الجانب المصري، بينما ترأس الدكتور قسطنطين شيوينجا نائب رئيس الجمهورية وزير الصحة الزيمبابوي نخبة من المسئولين بوزارتي الصحة والمالية الزيمبابويتين.

تفاصيل مذكرة التفاهم

وقالت سفيرة مصر فى هرارى، فى تصريحات إعلامية بهذه المناسبة، إنه بموجب هذه المذكرة فسيتم التسجيل التلقائي في زيمبابوي لأي دواء سبق اعتماده لدى هيئة الدواء المصرية، وهو الأمر غير المسبوق الذي يضمن تسهيل عملية تسجيل الدواء المصري، وتيسير إجراءات دخوله السوق الزيمبابوي اعتبارًا من تاريخ التوقيع، ومن ثم الدخول إلى سوق دول الجنوب الإفريقي في مرحلة لاحقة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توفير دواء مصري عالي الجودة بسعر في متناول يد الجميع، وبما يحقق عائداً تصديرياً كبيراً للشركات المصرية العاملة في مجال صناعة الدواء والمستحضرات الطبية.

من جانبه، أشاد نائب رئيس زيمبابوي بتلك الخطوة الفارقة في تاريخ البلدين، والتي ترجمت عمق العلاقات الأخوية بين مصر وزيمبابوي على أرض الواقع بالشكل الذي يفيد المواطنين، لاسيما في المناطق الريفية في بلاده، مؤكداً على قدرات شركات الدواء المصرية الكبيرة ونجاحها في تصنيع دواء ذي جودة عالية وبأسعار مقبولة.

من ناحية أخرى، أكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن تلك المذكرة ليست سوى خطوة ضمن خطوات قادمة كثيرة تستهدف تحقيق المصلحة المشتركة للبلدين وشعبيهما.

وكان الوفد المصرى قد التقى كما التقى الوفد المصري خلال هذه الزيارة بالدكتور ماتولي نكوبي، وزير المالية الزيمبابوي، إلى جانب عدد من المسئولين بهيئة الدواء الزيمبابوية، وقاموا بجولة تعرفوا خلالها على القدرات الزيمبابوية في مجال ضبط ومراقبة الدواء.

ولقد أشاد الوفد المصري بمعدل النمو، الذي يشهده قطاع الدواء في زيمبابوي، وتطلع الأخيرة لنيل مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية.

مصر زيمبابوي سفيرة مصر الوفد المصرى هيئة الدواء

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

نبيل معلول يعلن استقالته من تدريب الترجى بعد ثلاثية الأهلى

توريد 145 ألف طن قمح لصوامع وشون البحيرة

الأرصاد: غدًا طقس حار نهارًا لطيف ليلًا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30

رئيس أكاديمية المعلمين بالبحر الأحمر: الحوار الوطني فرصة عظيمة للمشاركة في المستقبل

تقرير فرنسي: الاقتصاد الأمريكي سيدخل في "إغلاق تام" ويخلق مخاطر عالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

السياحة بين الواقع والمأمول

محمد عبدالعزيز

و الذكرُ للإنسان عمر ثانِ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الخامس على التوالي.. إسرائيل تقصف غزة

مسئول فلسطيني يطالب المؤسسات الدولية بالتحقيق في جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي

إصابة 4 إسرائيليين فى إطلاق 40 صاروخًا من غزة تجاه مستوطنات الغلاف