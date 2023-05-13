السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فلسطين تطالب الأمم المتحدة بوقف المجازر المرتكبة بحق شعبها

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، السبت، الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوقف المجازر المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية، وتفعيل القوانين الدولية الخاصة بمقاطعة إسرائيل، وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب.

وأكد اشتية أن الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس صباح السبت، وأدت إلى استشهاد شابين، هي امتداد للجرائم المرتكبة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإمعان في سياسات القتل، والتدمير، والتهجير، التي مارستها العصابات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني خلال النكبة عام 1948، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وشدد اشتيه على أن جرائم الاحتلال، لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله لبلوغ أهدافه، بالحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين.

كما طالب رئيس الوزراء الفلسطيني بوحدة الموقف بين جميع فصائل العمل الوطني، وعدم السماح بانفراد إسرائيل بأحدها.

وتقدم اشتية من ذوي الشهداء في قطاع غزة ومخيم بلاطة، بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

حركة فتح تطالب العالم بوقف جرائم الاحتلال

وفى وقت سابق من اليوم، دعت حركة “فتح”، إلى تفعيل الحضور الجماهيري لمواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه عن الشعب في القدس والضفة وغزة.

وذكرت حركة “فتح” عقب اجتماعها القيادي، إن وحدة الشعب الفلسطيني ونضاله ستسقط محاولات الاحتلال لتكريس الفرقة السياسية والجغرافية، معربة عن رفضها للاستهداف البشع لحركة الجهاد الإسلامي وقياداته في قطاع غزة.

رئيس الوزراء الفلسطيني الامم المتحدة الشعب الفلسطيني قطاع غزة الضفة الغربية إسرائيل

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