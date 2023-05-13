السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تفاصيل استعدادات "الناشرين العرب" للمعرض الدولي للكتاب فى الرباط

الناشرين العرب
الناشرين العرب

يستعد اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد، للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط في دورته الثامنة والعشرين، والمقرر أن تنعقد خلال الفترة من 1 وحتى 11 يونيو المقبل،  بفضاء OLM السويسي، وتنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل/ قطاع الثقافة.

وأوضح "الناشرين العرب" في بيان له: بالإشارة إلى انعقاد المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط في دورته الثامنة والعشرين خلال الفترة من 1 – 11 يونيو 2023، يرجى العلم بأنه قد تم مخاطبة إدارة المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط بتاريخ 7-5-2023، بشأن تأجيل سداد الناشرين حتى يوم 6-6-2023.

وتابع: نظرًا للإجراءات الحكومية المالية فتم الإفادة بأن العارضين الذين تتعذر عليهم عملية التحويل البنكي من بلدانهم، يمكنهم أن يقوموا بسداد الرسوم نقدًا حين وصولهم إلى المغرب، لدى مصلحة مختصة ستتواجد بالمعرض، شرط أن يتم السداد قبل تاريخ 1 يونيو 2023.

وكانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل/ قطاع الثقافة، أعلنت أنها ستنظم الدورة الثامنة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب في الفترة ما بين 01 و 11 يونيو 2023، بفضاء OLM السويسي بالرباط.

وفي هذا الإطار، دعت الوزارة الراغبين في المشاركة من دور نشر وموزعين ومكتبات ومؤسسات معنية بالكتاب إلى تقديم طلباتهم عبر التسجيل الإلكتروني ابتداء من 23 يناير إلى غاية فاتح مارس 2023، وذلك عبر الموقع الرسمي للمعرض: www.siel.ma

المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط

هو معرض للكتاب ينعقد سنويا في المعرض الدولي في العاصمة الرباط، ويعتبر هذا المعرض من أكبر المهرجانات الثقافية التي تشهدها المملكة المغربية.

ويشارك في المعرض كل عام سواء بالحضور المباشر أو عبر التوكيلات عدد كبير من دور النشر المتخصصة في مختلف المجالات المعرفة العلمية والاجتماعية والسياسة والتربوية التعليمية والاقتصادية، والتي يبلغ عددها ما يقارب (700) دار نشر أجنبية وعربية من (44) دولة، إضافة إلى المؤسسات الثقافية ومراكز البحوث والجمعيات والجامعات المختلفة.

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