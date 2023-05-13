"هربت واستغاثت".. القصة الكاملة لسيدة حرقت ابنتها وعذبتها بالسلام

“الجنة تحت أقدام الأمهات”.. هكذا نعرف دائمُا لكن قسوتهن وحرمان أطفالهن من الحنان والعاطفة، بالإضافة لتعذيبهم وحرقهم والتقليل من شأنهم أمر لابد أن يكون له عقوبة قانونية وتقف الجهات الأمنية والنيابة العامة لهم بالمرصاد.. وآخر هذه الوقائع تعدى سيدة على ابنتها في السلام.

- بداية الواقعة

رصد مكتب النائب العام تداول مقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي تستغيث فيها فتاة من تعذيب والدتها الدائم لها وإيذائها وقهرها والتنمر عليها منذ طفولتها، وناشدت بنجدتها وحمايتها.

-تحقيقات النيابة

واستغاثت الفتاة في تحقيقات النيابة بأنها نجحت في الهرب ولجأت لصديقتها وطلبت منها عدم إعادتها لمنزل الأم مرة أخرى، وطالبت بنقل تعليمها من المعهد الذي تدرس فيه.

-أقوال الفتاة

وتبين من سماع أقوال الفتاة عقب استدعائها أن هناك آثار ضرب متفرقة بجسدها، وأن والداتها تتعدى عليها بالضرب على مدار 6 سنوات وتحرقها في أماكن متفرقة مستخدمة - سكين- ومياه ساخنة، كما أنها اعتادت سبها والحط من كرامته.

-أقوال الأم

وأنكرت الأم التهم الموجهة لها وهي ضرب ابنتها وإصابتها عن سبق إصرار باستعمال أدوات، وسبها بما يخدش شرفها واعتبارها، ونفت تعديها عليها ضربًا خلال السنوات الماضية وبررت سابق ضربها لابنتها بقصد تربيتها وتهذيبها.

- قرار النيابة العامة

وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وعرض الفتاة على مصلحة الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها، وتحديد إصاباتها وسبب وكيفية حدوثها.

-بلاغ قسم الشرطة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنًا ادعاء فتاة بتعدى والدتها عليها بالضرب وإحداث إصابتها بدائرة قسم شرطة السلام ثان.

وتبين أنها طالبة وبالتنتقال تبين عدم تواجدها بمسكنها، وأمكن ضبط والدتها، وقالت الأم المتهمة إن ابنتها دائمة التأخير عن المنزل مما دعاها للتعدى عليها بالضرب بالأيدى لتقويم سلوكها.

- خبير قانوني

وقال الخطيب محمد، الخبير القانوني، إن تعذيب الأبناء جريمة ولابد من معاقبة مرتكبها وخاصة من الأهل غير المسئولين ويمارسون القسوة على أبنائهم، وأن العقوبة ستكون في المواد القانونية الخاصة بالضرب وإحداث العاهة لعدم وجود نص صريح لعقوبة التعذيب.

وتابع فى المادتين 240 و241 من قانون العقوبات: “إذا كان الضرب بأداة أو بدون أو كان فيه تعدد وتكون عقوبته الحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات، وإذا نتج عن الضرب عاهة مستديمة تكون العقوبة من 3 إلى 5 سنوات وإذا كان فيه سبق إصرار وترصد فتكون العقوبة السجن المشدد من 3 سنوات لـ 10 سنوات”.