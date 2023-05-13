السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مباراة الزمالك والإسماعيلي

كريستوفاو مابولولو
كريستوفاو مابولولو

يسعى أحمد سيد زيزو نجم الزمالك، للعودة لهز الشباك في مباراة الإسماعيلي اليوم، وتشديد الضغط على كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري المنفرد بصدارة هدافي الدوري الممتاز، برصيد 13 هدفًا.

زيزو لم يسجل في أخر مباريات الزمالك بالدوري أمام سيراميكا كليوباترا ويحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري برصيد 9 أهداف، بينما يشترك الثنائي محمد حمدي زكي مهاجم أسوان وأحمد الشيخ لاعب غزل المحلة في المركز الثاني وسجل كل منهما 10 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مباراة الزمالك والإسماعيلي

1.الأنجولي كريستوفاو مابولولو "الاتحاد السكندري" برصيد 13 هدفًا.

2.أحمد الشيخ "غزل المحلة " ومحمد حمدي زكي "أسوان" ولكل منهما عشرة أهداف.

3.أحمد سيد زيزو "الزمالك" برصيد 9 أهداف.

 4.محمد شريف مهاجم الأهلي والتونسي رفيق كابو مهاجم إنبي والجزائري رزقي حمرون مهاجم فاركو ولكل منهم 8 أهداف.

5.رمضان صبحي "بيراميدز" وحسام حسن والغاني بنجامين بواتينج "سموحة" والنيجيري جون أوكولي "المقاولون" وأحمد ياسر ريان "سيراميكا كليوباترا" ولكل منهم 7 أهداف.

6.محمد الشامي والتونسي فراس شواط "الإسماعيلي" والجنوب إفريقي فخري لاكاى "بيراميدز" والأوغندي جوزيف أوشايا "المقاولون" وكريم بامبو "البنك الأهلي" وكريم طارق "طلائع الجيش" وسمير فكري "الداخلية" ومصطفى زيكو "حرس الحدود" ولكل منهم 6 أهداف.

7.التونسي علي معلول "الأهلي" ومروان حمدي ومحمد عبداللطيف جريندو "المصري"، ومصطفى فتحي "بيراميدز" ولكل منهم 5 أهداف.

8.أحمد أمين أوفا "إنبي" وعبدالرحمن خالد "المقاولون" ومحمد رضا ومروان محسن "فيوتشر" ولكل منهم خمسة أهداف.

9.محمود كهربا "الأهلي"  ويوسف أسامة نبيه والتونسي سيف الجزيري "الزمالك" والمغربي أحمد بلحاج "الزمالك وأسوان" وناصر منسي "الزمالك والبنك الأهلي" ولكل منهم 4 أهداف.

 10.محمود علاء "الاتحاد السكندري" والتونسي إلياس الجلاصي "المصري" ولكل منهم 4 أهداف.

الدوري المصري الممتاز أحمد سيد زيزو كريستوفاو مابولولو احمد الشيخ محمد حمدى زكى

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