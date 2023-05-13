السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لـ3 تجار مخدرات بطور سيناء

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، اليوم السبت، بمعاقبة 3 من تجار المواد المخدرة، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم؛ لقيامهم بالاتجار فى كافة أنواع المواد المخدرة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى أنه فى يوم 7 نوفمبر2022، عندما وردت معلومات الى معاون مباحث قسم طور سيناء، تفيد قيام المتهم الأول سالم عواد سليمان 62 سنة مزارع ومحمود حسين عواز 31 سنة سائق، ومحمد سالم عواد ومحمد حسين عواز 41 سنة، بتكوينهم تشكيل عصابي للايجار في المواد المخدره بمدينة طور سيناء مستخدمين سياره ملاكي وسيارة ربع نقل لترويج المواد المخدرة على عملائهم من تجار.

أكدت تحريات المباحث أن المتهم الثالث والرابع أمده المتهمين الأول والثاني بالمواد المخدرة، وسيارة ربع نقل وسيارة ملاكي الأولى سيارة ط ج ب 1791 ملاكي والسياره ط.ج.ط رقم 4385 ربع نقل لتسهيل وترويج المواد المخدرة على عملائهم.

وعلى الفور تم إعداد كمين لضبط المتهمين ودلت المصادر السرية بتواجد المتحري عنهم بأحد المزارع بناحية طريق رجوة بقرية الوادي.

على الفور تم إعداد مأمورية ضمت ضباط مباحث القسم والقوة السرية مستخدمين سيارة أجرة لضبط المتهمين.

المواد المخدرة تجار المشدد

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