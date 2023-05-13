حبس عاطل لحيازته مخدرات بـ250 ألف جنيه فى الإسماعيلية

أصدرت نيابة الإسماعيلية، اليوم السبت، قرارًا بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش على نشاط واسع بعد ضبطه بكمية من مخدر الحشيش.

وناقشت جهات التحقيق في نيابة أول الإسماعيلية المتهم فيما ضبط بحوزته من مواد مخدرة وتحريات ضباط المباحث الجنائية عن نشاطه بدائرة قسم أول وتوزيعه للمخدرات على صغار التجار.

ورصد ضباط وحدة مباحث قسم أول الإسماعيلية، برئاسة المقدم أنور القاضي، أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة مركز شرطة فايد خلال تردده الفترة الماضية على دائرة القسم وبيع المواد المخدرة.

واستهدفت مأمورية مكبرة شارك فيها النقباء أحمد البيومي وأحمد يحيي ومهند فرغل، معاونو مباحث قسم أول، المتهم حال استقلاله سيارة "ربع نقل" بدائرة القسم، وضبطت بحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 5 كجم.

واعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، فيما قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ250 ألف جنيه تقريبًا، وتحفظت الشرطة على المتهم والمواد المضبوطة.