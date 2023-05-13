السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

كشف السبب وراء تعطل فيسبوك ويوتيوب وتويتر مجددًا فى باكستان

مواقع التواصل الاجتماعي
مواقع التواصل الاجتماعي

قال شهود من "رويترز" إنه تعذّر استخدام فيسبوك ويوتيوب وتويتر في باكستان، اليوم السبت، بعد أن أتيحت لبعض الوقت في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

وقد علّقت وزارة الداخلية خدمات الهواتف المحمولة على نطاق واسع في عموم البلاد، وحجبت فيسبوك ويوتيوب وتويتر مساء الثلاثاء، وسط اضطرابات بعد اعتقال سلطات مكافحة الفساد رئيس الوزراء السابق عمران خان.

وقال الشهود إن منصات التواصل الاجتماعي العملاقة أتيحت مساء الجمعة، قبل تعطلها مرة أخرى اليوم.

وكانت المحكمة العليا في باكستان قد أمرت بإطلاق سراح عمران خان، الذي تم توقيفه لساعات على ذمة قضايا فساد، فيما تسبب اعتقاله في تظاهرات وأعمال عنف طالت مؤسسات الدولة، خاصة الأمنية والعسكرية.

فيسبوك باكستان تويتر يوتيوب الهواتف المحمولة خان

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