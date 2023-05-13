طلاب الشهادة الابتدائية بالجيزة يشتكون من صعوبة امتحان الرياضيات

انتهى اليوم السبت، طلاب الشهادة الابتدائية، من تأدية الامتحان مادة الرياضيات في ثاني أيام امتحانات الشهادة الابتدائية لنهاية العام الدراسي.

ورصدت "الدستور" آراء عدد من طلاب الشهادة الابتدائية بمدرسة المستقبل بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، حول مستوى امتحان مادة الرياضيات، والتي جاءت على النحو التالي:

وقالت جنى محمود، إحدى طالبات الصف السادس الابتدائي بمدرسة المستقبل بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن امتحان مادة الرياضيات كان غاية في الصعوبة بمستوى الطالب المتفوق، وجميع الطلاب داخل اللجان كانوا في حالة ذهول وصدمة من صعوبة الامتحان، الذي عجز الجميع عن الحل بشكل كامل أو الاجابة بشكل موثوق فيه أنه إجابة صحيحة.

ولفتت إلى أن مدة امتحان مادة الرياضيات ساعة ونصف وهي مدة غير كافية على الإطلاق لحل أسئلة الامتحان بالكامل ومراجعته، خاصة أنه امتحان مادة رياضيات تحتاج لتركيز ووقت طويل للوصول للإجابة الصحيحة.

وقالت شهد محمود، إحدى طالبات الشهادة الابتدائية في مدرسة المستقبل بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن الامتحان كان صعبا على جميع طلاب الصف السادس الابتدائي، والذين بمجرد خروجهم من اللجان عبروا عن غضبهم بسبب مدى صعوبة امتحان مادة الرياضيات، والتي كانت تحمل العديد من الأسئلة الصعبة غير المباشرة وبها العديد من التعقيدات، علاوة على أن الوقت كان غير كاف للإجابة عن الامتحان كاملا ومراجعته مرة أخرى.

وأضافت حنين محمد، إحدى طالبات الشهادة الابتدائية، أن جزء الهندسة كان الجزء الأصعب في الامتحان والرسومات كانت غاية في التعقيد عجز أمامها جميع الطلاب، فيما كان جزء الاختيار ما بين متعدد يحمل بعض الأسئلة السهلة، إلا أن الأغلبية كانت أسئلة صعبة، وجزء الهندسة كان غير مباشر ومعقد، بالإضافة إلى وجود بعض الأسئلة لأول مرة يشاهدها الطلاب في المنهج.