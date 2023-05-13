أم "طفل فارسكور" أمام النيابة: "كان عندي أمل ألاقيه"

تباشر النيابة العامة بمركز فارسكور بمحافظة دمياط، التحقيق في واقعة العثور على جثمان طفل متغيب منذ 8 سنوات داخل مبنى تحت الإنشاء في قرية كفر العرب.

وقالت والدة الطفل محمد البربري، إن محمد اختفى أثناء لعبه أمام المنزل، وكان سنه 5 سنوات تقريبا في هذا التوقيت، وبعد اختفاءه لم تترك مكانا لم تبحث فيه في كل المحافظات والمستشفيات، وقامت بتوزيع صورته وأوصافه على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الأطفال المتغيبين أملا في العثور عليه وقتها.

وتابعت: “كان عندى أمل في العثور عليه، والجاني كان أحد الجيران وكان يظهر مساعدته في البحث عن محمد مع أهالي القرية، وأن الجاني سافر لفترة ورجع، وفي إجازته كان مع والد المجني عليه من أيام قليلة، غير أنه كان مع أهله أثناء البحث عنه”.

وتبين أنها تعرفت عليه من ملابسه وأنه كان يرتدى تيشرت جملي أثناء اختفائه ولكنها عثرت عليه كوم عظم.

وكان رجال مباحث مركز فارسكور، تمكنوا من كشف لغز مقتل الطفل محمد السيد البربري المتغيب منذ 8 سنوات من قرية كفر العرب، بعد العثور على جثته في منزل مجاور تحت الإنشاء بالدور الرابع مدفونة بالرمل، وتم ضبط القاتل ويدعى "محمد را"، وشهرته "الطيطة" من قرية كفر العرب وجار المجني عليه.