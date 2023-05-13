خزينة اتحاد الكرة تنتعش بالقسط الأول من رعاية ملابس المنتخبات

حصل مسئولو اتحاد الكرة، على الدفعة الأولى من عقد رعاية ملابس المنتخبات الوطنية، حيث تلقت خزينة الجبلاية 300 ألف يورو من شركة بوما.

وأنهى جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، الاتفاق النهائي بشأن عقد تجديد رعاية ملابس المنتخبات الوطنية لمدة 4 سنوات قادمة، بعد انتهاء العقد القديم مع شركة بوما، حيث نجح رئيس الجبلاية فى زيادة العقد الجديد بنسبة غير مسبوقة في تاريخ رعاية ملابس المنتخبات الوطنية على مدار تاريخ الجبلاية.

ووصلت إلى ما يقرب من 7 ملايين يورو في أربع سنوات، وهو ما يعادل ضعف القيمة السابقة في العقد المنتهي الذي أبرمه مجلس هاني أبوريدة، حيث كان أحمد شوبير، نائب الرئيس، هو المسئول عن هذا العقد.

وتضمن العقد حصول اتحاد الكرة على ملابس لمختلف المنتخبات الوطنية بقيمة مليون و100 ألف يورو، وفي العام الثاني بمليون و200 ألف يورو، والعام الثالث بمليون و300 ألف يورو، والعام الرابع بمليون و400 ألف يورو، ليصل إجمالي ما يحصل عليه اتحاد الكرة 5 ملايين يورو في السنوات الأربع.

كما يحصل اتحاد الكرة على مليون و200 ألف يورو نقديًا بواقع 300 ألف يورو في كل عام من الرعاية، فضلًا عن البونص الذي تم وضعه، في العقد الذي يقضي بحصول الجبلاية على ما يقرب من 500 ألف يورو كمكافآت، في حال وصول جميع المنتخبات الوطنية والشاطئية والنسائية والصالات إلى بطولات إفريقيا، وكذلك كئوس العالم.

وهو ما يعد نجاحًا كبيرًا، خاصة أن العقد القديم لاتحاد الكرة مع شركة بوما كان يتضمن حصول اتحاد الكرة على ملابس بقيمة 850 ألف يورو في العام، من بينها ملابس مدفوعة الثمن بقيمة 150 ألف يورو، ما يعني أن العقد يتضمن حصول الجبلاية على ملابس مجانية بقيمة 700 ألف يورو فقط، رغم أن هذا العقد أبرمه أحمد شوبير في بداية عام 2019 عندما تم انتخابه بديلًا لحازم الهوري في نهاية عام 2018.