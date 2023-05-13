السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 750 طن مخلفات فى حملات بأسيوط

إزالة المخلفات
إزالة المخلفات

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم رفع 750 طنًا من المخلفات الصلبة ضمن عدة حملات للنظافة والتجميل بحي غرب ومراكز ساحل سليم وأبنوب والفتح والبداري وصدفا وأسيوط، ضمن الحملات المستمرة واليومية، وذلك للعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتًا إلى استمرار حملات النظافة والتجميل بقرى ومراكز المحافظة، والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة، وتعظيم الاستفادة منها حفاظًا على البيئة، ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين، وفقًا للإمكانات المتاحة.

وأشار اللواء عصام سعد إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام العمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكل الطرق الممكنة.

وفي هذا الإطار، قامت الوحدات المحلية بمراكز ساحل سليم وأبنوب والفتح والبداري وصدفا وأسيوط وحى غرب برفع 750 طن مخلفات من أماكن وصناديق التجميع المنتشرة بالشوارع والميادين فضلاً عن شفط وكنس الأتربة من جوانب الشوارع عن طريق سيارات الكنس الآلي وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية وتجميل الأرصفة والميادين وذلك خلال حملات نظافة على مدار يوم واحد.

وذلك تحت إشراف ومتابعة عيون إبراهيم رئيس حى غرب، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة البداري وخالد عبدالرءوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، وحسني درويش رئيس مركز أسيوط، وعبد الرءوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى، وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة وقسم النظافة بكل مركز حفاظاً على نظافة البيئة والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

وأكد محافظ أسيوط استمرار جميع الحملات بمختلف المراكز والقرى لرفع المخلفات وإظهار المنظر الحضاري.

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استمرار حملات النظافة التخلص الآمن من المخلفات الحملة الميكانيكية الخدمات المقدمة للمواطنين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط النظافة والتجميل الوحدات المحلية بالشوارع والميادين تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خلق بيئة صحيه آمنه رئيس حى غرب

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