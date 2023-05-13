تامر حسني وفرقة ميامي في حفل استثنائي بمهرجان "صيف الكويت" (صور)

أشعل الفنان تامر حسني، حماس الجمهور الكويتي في ثاني حفلات مهرجان صيف الكويت، حيث أحيا حفلا استثنائيا أقيم مساء خلال الساعات القليلة الماضية على مسرح أرينا بمشاركة فرقة ميامي الكويتية، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

استقبل الجمهور تامر حسني بعاصفة من التصفيق وعندما اعتلى المسرح انطلقت الاستعراضات النارية التي خطفت الأنظار إليها.

وقدم تامر مجموعة كبيرة من أغنياته المميزة متنقلا برشاقة بين القديم والجديد من أعماله ليشدوا تارة ويفسح الفرصة أمام الجمهور ليشاركوه بالغناء تارة أخرى، وكان أبرز ما ميز وصلة تامر الميدلي الذي جمع خلاله مقتطفات من أجمل أعماله.

وقدم تامر حسني خلال الحفل أغنيات "يا بنت الإيه، كل سنة وانت طيب، بحبك، عيش بشوفك، بعيش" وغيرها من الأعمال المميزة.

بينما كانت فرقة ميامي وأعضاءها الثلاثة فرسان الوصلة الأولى من الحفل، حيث تعد ميامي من أقدم الفرق الغنائية وارجعوا السر في استمرارهم الى روح الفريق الواحد.

وقدموا أمام جمهور الحفل مجموعة كبيرة من أغنيات "جويرة وصبوحة وشلون أنساك وحبيبي قلي وفيكم طرب

وأسمر سلبني الروح وبستأنس وغرامك شيء عجيب وعاشوا عاشوا وباك تون والليلة غير الليالي والحمدلله وشفناكم".