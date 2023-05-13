السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أزهرية كفرالشيخ" تُنظم دورة IC3 Spark لمعلمي الحاسب الآلي

الدورة
الدورة

نظمت المنطقة الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ الدورة التدريبية ic3 Spark ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والبروتوكول المُبرم بين الأزهر الشريف ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تقام فعالياتها حالياً بمعهد إبيانة الابتدائي بإدارة مطوبس التعليمية الأزهرية، في الفترة من 2023/5/13 وحتى2023/5/18م، وتستهدف تنمية مهارات موجهي ومعلمي الحاسب الآلي والمعلمين المتميزين في استخدام وإجادة الحاسب الآلي من باقي التخصصات من معاهد إدارة ومركز مطوبس المنضم ضمن مبادرة حياة كريمة عن محافظة كفرالشيخ.

ويحاضر بالدورة الدكتور أحمد القلشاني، المدرب المعتمد بالأزهر الشريف، والمرشح للتدريب من قبل المنطقة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا ومن المقرر عقد اختبارات للمتدربين بنهاية الدورة لقياس مدى الاستفادة من محتواها.

ومن جانبه قام رئيس المنطقة بتوجيه الدكتور سمير المكاوي، مدير إدارة مطوبس التعليمية الأزهرية، بالتنسيق مع وليد وهدان، موجه الحاسب الآلي بالإدارة؛ لتجهيز وتوفير كافة الاستعدادات بمعمل الحاسب بمقر الدورة للسادة المتدربين ومندوبي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما وجه الدكتور "شهاوي" تعليماته للدكتور محمود عيسى، مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي؛ بضرورة تجهيز معمل الحاسب وقياس مدى كفاءة الأجهزة والإنترنت للتوافق مع  
إنجاز العمل المُقام بالمعمل.

كما أشار رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، بتكليف عبدالكريم البوص، موجة عام الحاسب الآلي بالمنطقة، لترشيح عدد مناسب من موجهي ومعلمي الحاسب الآلي والتواصل مع مسئولي إدارة مطوبس لتوفير المعلمين والإداريين المستهدفين للدورة، وإخطار بموعد ومقر الدورة، بحيث يتناسب عدد الحضور مع أجهزة الحاسب الآلي المتواجدة بالمعمل والبالغ عددهم 24 جهاز.


ويقوم بالإشراف والتنظيم على قاعة التدريب عبدالعزيز أبو زامل، العضو الفني بإدارة مطوبس التعليمية الأزهرية.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

مطوبس تدريب معلمين الأزهر كفر الشيخ

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