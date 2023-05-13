تعليم الوادي الجديد يسدل الستار على امتحانات صفوف النقل

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، ختام فعاليات أعمال امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية 2022_ 2023م.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة ان غرفة العمليات بديوان عام المديرية وأفرعها في الإدارات التعلمية الخمس لم تتلق أي شكاوى أو مشكلات وأن الامتحانات سارت بشكل طبيعي منذ بدايتها وحتى نهايتها.

ووجه الشكر والتحية لكافة الجهات المعنية لتضافر الجهود والتعاون الجاد والمثمر لخروج العملية الامتحانية بالشكل اللائق والمشرف.