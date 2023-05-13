السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم الوادي الجديد يسدل الستار على امتحانات صفوف النقل

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، ختام فعاليات أعمال امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية 2022_ 2023م.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة ان غرفة العمليات بديوان عام المديرية وأفرعها في الإدارات التعلمية الخمس لم تتلق أي شكاوى أو مشكلات وأن الامتحانات سارت بشكل طبيعي منذ بدايتها وحتى نهايتها.

ووجه الشكر والتحية لكافة الجهات المعنية لتضافر الجهود والتعاون الجاد والمثمر لخروج العملية الامتحانية بالشكل اللائق والمشرف.

وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية الادارات التعلمية الخمس لم تتلق اى شكاوى

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