السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استلام  أكثر من 98 ألف طن قمح بصوامع وشون بني سويف

قمح
قمح

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن إجمالي الكميات الموردة للصوامع والشون من القمح المحلي، وصلت إلى 98 ألف و193 طن "منذ بداية موسم  الحصاد وحتى  أمس الجمعة " بنسبة توريد 43.2% من المستهدف بنهاية الموسم  والمُقدر بـــ 227 ألف طن.

ولفت إلى متابعته بشكل يومي لسير العمل في منظومة التوريد سواء بشكل ميداني أو عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، مؤكدًا على انتظام أعمال التوريد بكافة مواقع التخزين والاستلام على مستوى قرى ومدن المحافظة

 جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي ،الذي يعده المهندس وصفى عبد الله مدير عام  التموين والتجارة الداخلية، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية للموسم الحالي2022-2023، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة  لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

ويبلغ إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تصل إلى 126 ألف و155فداناً، بمستهدف توريد 227 ألف طن هذا الموسم، فيما يبلغ  إجمالي السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طنا، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، على مستوى قرى ومراكز  المحافظة.

التموين والتجارة الداخلية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد الوحدات المحلية بني سويف

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