السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حضور أسطوري.. "الهضبة" يشارك جمهوره كواليس حفله بالتجمع الخامس

الهضبة
الهضبة

شارك الهضبة عمرو دياب جمهوره عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة من الصور من كواليس حفله الضخم خلال الساعات الماضية بالجامعة الأمريكية بحضور الآلاف من جمهوره ومحبيه.

ونشر الهضبة مجموعة من الصور من الحفل الأسطوري الذي حرص الجمهور على التواجد فيه بالآلاف رغم ارتفاع أسعار تذاكر الحفل وسط تصفيق ورقص من قبل الجمهور على مدار الحفل.

وبحفل أمس، افتتح الهضبة عمرو دياب سلسلة حفلاته لموسم صيف 2023، وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على 4 فئات وجاءت كالتالي:

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالتجمع الخامس

  • الفئة الأولى بمبلغ 6500 جنيه للفرد الواحد لعدد 15 فردا لتصل هذة الفئة إلى 100 ألف جنيه مصري.
  • الفئة الثانية بمبلغ 3000 جنيه للفرد الواحد.
  • الفئة الثالثة بمبلغ 1400 جنيه للفرد الواحد.
  • الفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 400 جنيه مصري.

وخلال حفل أمس قدم الهضبة العديد من أغنياته القديمة والحديثة ومنها: "يا أنا يا لأ، لو اتساب، بحبه، وياه، تملي معاك، ميدلي أغاني قديمة، قصاد عيني، راجع، زي ما أنتي، عاملة إيه دلوقتي، نور العين، العالم الله، إنت الحظ، اللي عدى، سنجل، وهتتدلع" وغيرها من الأغاني.

ويستعد الهضبة عمرو دياب للسفر نهاية الأسبوع الجاري إلى دولة الكويت من أجل إحياء حفله العربي الضخم ضمن موسم الصيف حيث حرصت الجهة المنظمة للحفل، على أن يكون الهضبة هو مسك ختام الموسم الذي يضم باقة مميزة من نجوم مصر منهم أنغام وتامر عاشور ورامي صبري وغيرهم ومن المقرر أن يقام حفل الهضبة يوم 18 من شهر مايو الجاري وسط استعدادات وتجهيزات غير مسبوقة تليق بالهضبة، حيث شهدت التذاكر إقبالا غير مسبوقا من قبل الجمهور الكويتي والعربي بشكل عام.

الهضبة عمرو دياب عمرو دياب مواقع التواصل الاجتماعي الصور الهضبة

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