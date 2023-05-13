السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط شاب من الطابق الرابع بكمباوند شهير فى 6 أكتوبر

جريدة الدستور

لقي أحد الأشخاص مصرعه، اليوم السبت، إثر سقوطه من علو في ظروف غامضة داخل عقار بكمباوند شهير بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بسقوط شخص من علو داخل كمباوند شهير بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص وسط بركة من الدماء وبالفحص تبين سقوط المتوفى من الطابق الرابع.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى 6 أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع ظروف غامضة محافظة الجيزة سقوط كمباوند شهير

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