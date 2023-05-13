سقوط شاب من الطابق الرابع بكمباوند شهير فى 6 أكتوبر

لقي أحد الأشخاص مصرعه، اليوم السبت، إثر سقوطه من علو في ظروف غامضة داخل عقار بكمباوند شهير بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بسقوط شخص من علو داخل كمباوند شهير بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص وسط بركة من الدماء وبالفحص تبين سقوط المتوفى من الطابق الرابع.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى 6 أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.