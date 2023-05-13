حبس المتهم بسرقة كشافات الإنارة وهواتف المحمول بالسلام

قررت نيابة السلام حبس المتهم بسرقة كشافات الإنارة وهواتف المحمول بمدينة السلام، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته كشاف إنارة كبير الحجم وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة السلام ثان بأسلوب "التسلق" وأقر بارتكابه "3" وقائع سرقة هواتف محمولة ومبلغ مالى بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية"، صاحب محل هواتف محمولة، مقيم بدائرة القسم، وأقر بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.