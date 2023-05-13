السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق الإسماعيلية - الزقازيق الزراعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أُصيب شخصان، صباح اليوم السبت، في تصادم سيارتين الأولى نقل كبيرة مع سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية، أمام عزبة حماد موسى التابعة لمدينة أبوصوير على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، وتم نقلهما لمستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بانقلاب تصادم  سيارتين الأولى نقل كبيرة جرار (١٥٩٣ ط ص ب) ومقطورة (٤٢٧٦  ط ص د) مع سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية. 

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بعدد من بسيارتي الإسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين هما محمد علي ابراهيم، ٢٥ سنة، ومقيم في ابوعطوة، ومصاب بجرح قطعي ٢ سم بفروة الرأس ورفض النقل، فيما أصيب شاب حوالي 30 سنة ومقيم ذات العنوان في ابو عطوة، ومصاب باشتباه نزيف بالبطن والصدر واشتباه كسر بالضلوع واشتباه نزيف داخلي علي المخ وتم نقله لمستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.

طريق الإسماعيلية الزقازيق طريق الإسماعيلية- الزقازيق طريق الإسماعيلية - الزقازيق طريق الإسماعيلية –الزقازيق الزراعي

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