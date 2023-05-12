"كهربا" يحرز ثالث أهداف الأهلي في الترجي بدوري أبطال أفريقيا

منح محمود عبد المنعم “كهربا” الهدف الثالث لصالح الأهلي في شباك الترجي التونسي ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جاء الهدف في الدقيقة 75 بعد تمريرة من أليو ديانج إلى المنطلق من الجهة اليسرى حسين الشحات الذي مرر الكرة رائعة إلى كهربا الذي وضع الكرة بسهولة في المرمى.

أحداث الشوط الثاني

سجل بيرسي تاو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهدف الثاني للمارد الأحمر في شباك الترجي التونسي.

جاء الهدف في الدقيقة 55 بعدما استقبل تاو تمريرة طولية من محمد هاني قبل أن ينطلق ويتوغل من الجبهة اليسرى بسهولة قبل أن يسدد بقدمه اليسرى على يسار الحارس.

الترجي كاد أن يقلص الفارق في الدقيقة 60 من خلفية مزدوجة عن طريق محمد أمين توجاي من منتصف منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمد الشناوي من أعلى منتصف مرماه إلى ركنية من جهة اليمين.

في الدقيقة 64 ركلة حرة للترجي في منتصف ملعب الأهلي جهة اليمين نفذها أنيس البدري بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمد الشناوي عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 69 تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الملعب انتهت بتمريرة إلى كهربا داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع الترجي من أمامه إلى ركنية من جهة اليسار.