الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على الترجي التونسي بهدف تاو

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف.

أحرز الجنوب أفريقي بيرسي تاو، هدف التقدم لصالح الأهلي في شباك الترجي التونسي.

جاء الهدف في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة من محمود كهربا إلى بيرسي تاو الذي سدد الكرة بقدمه اليسرى فشل الدبشي حارس الترجي في التعامل معها وسكنت الشباك.

في الدقيقة 13 كرة عرضية من جهة اليمين لفريق الترجي قابلها معتز زاديم برأسية من منتصف منطقة الجزاء ارتطمت بدفاع الأهلي ومرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

وفي الدقيقة 15 أهدر الجزائري محمد امين توجاي هدف التعادل بعد رأسية مرت أعلى العارضة.

الترجي واصل سيطرته على مجريات الأمور لكن بدون أي خطورة على المرمى.

وأهدر محمود كهربا فرصة تسجيل الهدف الثاني بعدما استقبل تمريرة من بيرسي تاو لينفرد بالحارس لكنه وضع الكرة بجوار القائم الأيسر.

الأهلي أضاع فرصة أخرى في الدقيقة 32 بعد فاصل من الكرات المتبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف ملعب الترجي وصلت إلى حسين الشحات يسار منطقة الجزاء فمرر الأخير كرة لم يقدر محمود كهربا على التحكم في الكرة قبل أن يسترجعها لاعبي الفريق التونسي.

الترجي استمرت سيطرته لكن بدون أي خطورة لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.