إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة شمال أسوان

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة "كبوت" بأسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة "كبود" تحديدًا عند قرية خور الزق التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.