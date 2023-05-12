30 دقيقة.. كهربا يهدر ثاني أهداف الأهلي في شباك الترجي

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، ومازالت النتيجة تقدم المارد الأحمر بهدف.

منح الجنوب أفريقي بيرسي تاو، هدف التقدم لصالح الأهلي في شباك الترجي التونسي.

جاء الهدف في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة من محمود كهربا إلى بيرسي تاو الذي سدد الكرة بقدمه اليسرى فشل الدبشي حارس الترجي في التعامل معها وسكنت الشباك.

في الدقيقة 13 كرة عرضية من جهة اليمين لفريق الترجي قابلها معتز زاديم برأسية من منتصف منطقة الجزاء ارتطمت بدفاع الأهلي ومرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

وفي الدقيقة 15 أهدر الجزائري محمد امين توجاي هدف التعادل بعد رأسية مرت أعلى العارضة.

الترجي واصل سيطرته على مجريات الأمور لكن بدون أي خطورة على المرمى.

وأهدر محمود كهربا فرصة تسجيل الهدف الثاني بعدما استقبل تمريرة من بيرسي تاو لينفرد بالحارس لكنه وضع الكرة بجوار القائم الأيسر.

وجاء تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد صدقي الدبشي

خط الدفاع: محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – رائد بوشنبية

خط الوسط: كوليبالي – محمد بن رمضان – معتز زدام

خط الهجوم: صابر بوجرين – رشاد العرفاوي – محمد علي بن حمودة

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وأليو ديانج وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا.

