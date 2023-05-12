الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"طرق الإسماعيلية": انتهاء أعمال تطوير طريق "بر أيسر - ترعة السويس"

تطوير طريق بر أيسر
تطوير طريق "بر أيسر"

أعلنت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، عن الانتهاء من تخطيط طريق "بر أيسر - ترعة السويس" من أبوعطوة في اتجاه سرابيوم، وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير والرصف.

يأتي ذلك استكمالًا لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي "2022- 2023"، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية بالالتزام بإنهاء الأعمال طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة لها.

وأكد المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، على أهمية الطريق باعتباره محورًا مروريًا بديلًا لطريق "الإسماعيلية- فايد" الصحراوي، حيث يخدم مواطني الإسماعيلية بقرى مركز ومدينة الإسماعيلية، ومركز ومدينة فايد الواقعة على الطريق في ظل سياسة الدولة بإقامة محاور مرورية بديلة؛ لتوفير السيولة المرورية والراحة للمواطنين.

وصرَّح الشيمي بأن الأعمال بمشروع بر أيسر ترعة السويس تمت على مرحلتين، بدءًا من الخطة الاستثمارية للعام الماضي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وتضمنت المرحلة الأولى من الطريق والتي تمت بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية، حيث تم رفع كفاءة وتوسعة وإعادة رصف طريق بر أيسر ترعة السويس بداية طريق أم كلثوم أمام الجلاء، مرورًا بكوبري الدريسة حتى عين غصين بمركز ومدينة الإسماعيلية، بطول ٨.٥ كم وبلغ عرض الطريق ١٩ مترًا، وصافي عرض الأسفلت ١٢مترًا.

وخلال المرحلة الثانية تم تطوير ورصف ٦ كيلو مترات أسفلت صافي حتى هويس سرابيوم بمركز ومدينة فايد ليصل إجمالي طول الطريق في المرحلتين ١٤.٥ كيلو.

وفي نطاق مركز ومدينة الإسماعيلية، أوضح الشيمي أنه تم الانتهاء من فرد الطبقة الخرسانية صباح اليوم، وذلك ضمن أعمال تطوير وإصلاح نفق السكة الحديد بالمستقبل على أن يتم افتتاحه للمرور خلال ٤٨ ساعة بعد انتهاء أعمال المعالجة للخرسانة وغرف صرف المياه.

طرق الإسماعيلية تطوير طرق الإسماعيلية

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