الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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راجح داوود: أفلام المنصات سحبت البساط من المبدعين

الموسيقي راجح داوود
الموسيقي راجح داوود

قال المؤلف الموسيقي راجح داوود، إنه تربطة علاقة إنسانية طيبة بالمخرج العظيم داوود عبد السيد، معبراً: "داوود عبد السيد إنسان جداً ومثقف بصورة كبيرة ومخيفة، إضافة إلى أنه شخصية تحب التأمل والدقة".

التأليف الموسيقي

وأكد المؤلف الموسيقي راجح داوود، خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن داوود عبد السيد لم يعلن اعتزاله كما تداول البعض، ولكنه لا يحب العمل في وسط الشروط الفنية الموضوعة الآن، معبراً: "أفلام المنصات سحبت البساط من المبدعين".

الموسيقى التصويرية

وأضاف في حديثه، أن "الملحد" آخر أفلامه السينمائية التي قدمها، قائلاً: "لو توفرت الأدوات التي تناسب عملي سوف أوافق على المشاركة السينمائية".

يذكر أن الملحن راجح داوود له الكثير من المؤلفات الموسيقية الشهيرة والتي نالت إعجاب الجمهور بصورة كبيرة، وحصل راجح داوود على بكاليوريوس المعهد العالي للموسيقى "الكونسرفاتوار"، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في الموسيقى، وعمل كأستاذ بقسم التأليف، كما عمل كمنصب مشرف عام على وحدة التـأليف الموسيقي بالمبنى المركزي للوحدات.

راجد داوود المؤلف الموسيقي الملحد داوود عبد السيد بالخط العريض

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