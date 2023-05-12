الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة البلطجة وفرض إتاوات فى المعادى

محكمة
محكمة

أصدرت جهات التحقيق المختصة بالمعادي، قرارا يقضي إحالة متهم إلى محكمة الجنح، في اتهامه بممارسة البلطجة وفرض إتاوات على الأهالي.

كانت قد كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً تضرر الأهالي بمنطقة المعادي بالقاهرة من أحد الأشخاص، لفرضه إتاوات والبلطجة عليهم وترويعهم.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص المشار إليه وبصحبته آخر "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما “كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - 3 هاتف محمول - سلاح أبيض (مطواة)"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

إحدى الصفحات أجهزة وزارة الداخلية التواصل الإجتماعى فيس بوك بمنطقة المعادى تهمة البلطجة هاتف محمول جهات التحقيق المختصة تمكنت الأجهزة الأمنية تواصل الاجتماعي كمية من مخدر الهيروين ملابسات ما تم تداوله موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

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