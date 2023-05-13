بعد نجاح "علاقة مشروعة".. نشاط فنى للفنانة مى عمر بـ3 أفلام ومسلسل

تعيش الفنانة مي عمر حالة من النشاط الفني، بعدما حققت نجاح كبير خلال موسم رمضان المنقضي بمشاركتها في مسلسل “علاقة مشروعة” أمام الفنان ياسر جلال، وتشارك حاليا في بطولة 3 أفلام، وتستعد لتصوير مسلسل جديد.

وتعاقدت مي خلال الفترة الماضية على بطولة مسلسل “نعمة الأفوكاتو” من إخراج محمد سامي، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية والاتفاق على كافة تفاصيله، على أن يُعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، على أن تبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.

وانضمت مي عمر لأبطال فيلم “الحاكم” الذي يخوض بطولته الفنان هاني سلامة، ومن المقرر البدء في تصويره بعد الانتهاء من التحضيرات اللازمة والتجهيزات الأخيرة لانطلاق التصوير، وابرام التعاقدات مع باقي الفنانينن المرشحين، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم.

وتنتظر مي خلال الفترة المقبلة طرح فيلم “بضع ساعات في يوم ما” في دور العرض السينمائي، وتعيش خلاله قصة حب مع أحمد السعدني.

والعمل من بطولة عدد من النجوم منهم هشام ماجد، مي عمر، هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد سلام، ومحمد الشرنوبي، ومن تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن.

على أن تبدأ تصوير فيلم بنات رزق خلال الفترة المقبلة، وتجسد خلاله شخصية رضوى وهي فتاة مدمنة مخدرات، والعمل من بطولة مي عمر، غادة عادل، شيرين رضا، أروى جودة، ورزان مغربي، ومن تأليف إسحاق إبراهيم، وإخراج مرقس عادل.

يذكر أن مي قالت خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ONE" عن مسلسل علاقة مشروعة: "الزواج العرفي رسمياً مشروع، لكنه اجتماعياً غير مشروع". وأضافت: "أنا كان عندي مشكلة في الدور لما قرأت السيناريو قلت لياسر جلال دي هتتكره جداً وأنا مش حبّاها فقال لي بالعكس لازم تغيري، فقلت له أنا شخصية الست اللي بتخطف الراجل من مراته وعياله بكرهها جداً... ولما بدأت أمثل شخصية "بثينة" في المسلسل بقيت أبرر ليها خطف ياسر جلال من زوجته وأبنائه، ومفيش شخص بيعمل حاجة شر شايف نفسه إنه شرير".