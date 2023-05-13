أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 13-5-2023

استقرار نسبي في أسواق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 13-5-2023، وذلك بفعل استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك المصرية خلال الفترة الماضية والتي تحتاج إليها مصانع الحديد والصلب في استيراد مدخلات الصناعة، حيث تأثرت الأسعار خلال الفترة الماضية بسبب اضطرابات أسعار الصرف.

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 13-5-2023

تشهد أسواق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 13-5-2023 استقرار ملحوظ في الآونة الأخيرة، وذلك عقب عدة قفزات متتالية في أسعار طن حديد التسليح بسبب إضراب أسعار الدولار الأمريكي في البنوك، وإليكم الأسعار بالتفصيل:

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 40000 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي 39800 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان 39500 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال 39500 جنيه للطن.





سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 39500 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 39300 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 39500 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 39500 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي 39300 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 39300 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الداخلية 40200 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 39400 جنيه للطن.





سعر الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1963 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1940 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم 1860 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري 1845 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 2000 جنيه.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1860 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 2005 جنيهات.