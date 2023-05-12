الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق داخل مطعم شهير فى الشيخ زايد

حريق
حريق

نشب حريق في أحد المطاعم الشهير بمنطقة الشيخ زايد في محافظة الجيزة، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده لأي مكان مجاور، بدون أي خسائر في الأرواح.

تحرر محضر بالواقعة وجار إجراء عمليات التبريد وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم فى منطقة الشيخ زايد، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده.

 وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

السيطرة على الحريق الحماية المدنية النيابة العامة خسائر في الأرواح سيارات إطفاء غرفة عمليات شرطة النجدة فرض كردون أمني وفرض كردون أمني

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