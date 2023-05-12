جامعة سوهاج تتقدم 97 مركزاً في تصنيف سيماجو الإسباني للجامعات

أعلن الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة حققت قفزة نوعية في تصنيف سيماجو الأسباني للجامعات ومؤسسات التعليم العالي للعام الحالي 2023، حيث تقدمت الجامعة 97 مركزاً عن العام الماضي 2022، و تقدمت 171 مركزاً في ذات التصنيف مقارنة بالعام السابق 2021 بالرغم من زيادة عدد الجامعات التي تقدمت للتصنيف هذا العام علي مستوي العالم.

وأكد "عبدالخالق" أن التقدم المطرد لجامعة سوهاج فى التصنيفات الدولية، جاء نتيجة للسياسة التي تتبناها الجامعة لتشجيع البحث العلمي، وبناء قدرات الباحثين، و الاهتمام الخاص بالنشر العلمي الدولي، من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة لتحقيق التقدم المنشود على كافة المستويات عربياً و دولياً، ودعم قدرات الجامعة التنافسية بين مثيلتها من الجامعات.

وقال الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث أن الجامعة حققت قفزات نوعية في العديد من التخصصات العلمية فقد تم إدراج 25 تخصصاً علميا عاماً و فرعياً في تصنيف سيماجو هذا العام، حيث جاء تخصص الزراعة و العلوم البيولوجية في المركز 10 علي مستوي الجامعات المصرية و الكيمياء الحيوية و علوم الجينات في المركز 19 والكيمياء العامة في المركز 12 وعلوم الحاسب الألي في المركز 27 والجيولوجيا و علوم الأرض في المركز 22 وعلوم الطاقة في المركز 6 والهندسة في المركز 28 بينما جاءت الهندسة الميكانيكية في المركز 3 والإنشاءات في المركز 3 كذلك و جاءت الهندسة المدنية في المركز 6 وعلوم البيئة في المركز 20 والرياضيات في المركز 15 والطب في المركز 25.

و أضاف "النعماني" ان التخصصات الفرعية للطب طبقاً للتصنيف جاءت في مراكز متقدمة، حيث احتل تخصص الأمراض المعدية المركز الأول علي مستوي الجامعات المصرية، و جاء تخصص العيون في المركز 5، الأنف و الأذن في المركز 9 والأطفال في المركز 14 والنفسية و العصبية في المركز 9 والصحة العامة في المركز 12 والأشعة في المركز 11 و الروماتيزم في المركز 13 والجراحة في المركز 14 والمسالك في المركز 10 و جاءت الصيدلة في المركز 23 و الفيزياء في المركز 23 كذلك وجاءت الطب البيطري في المركز 12 بينما جاءت العلوم الاجتماعية في المركز 24 علي مستوي الجامعات المصرية المدرجة في هذا التصنيف و عددها 49 جامعة.

وأوضح الدكتور عبدالله إسماعيل مدير مركز النشر العلمي بالجامعة، أن تصنيف Scimago يعتمد في تقريره على مؤشر مركب يجمع بين ثلاثة محاور رئيسية تستند إلى أداء البحث "Research Rank" (50%) ومخرجات الابتكار "Innovation Rank" (30%) والتأثير المجتمعي "Societal Impact Rank" (20%)، وقد أظهرت نتائج التصنيف أداءً جيداً لجامعة سوهاج في كافة هذه المحاور علي الرغم من ازدياد المنافسة بين الجامعات العالمية في هذا التصنيف الهام