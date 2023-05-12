المتهم بقتل الطفل محمد البربرى يمثل الجريمة فى دمياط

أمرت النيابة العامة في محافظة دمياط، بتمثيل جريمة قتل طفل ودفنه خلف منزله لمدة 8 سنوات، حيث قادت قوات الأمن، محمد رضا القرص، المتهم بقتل الطفل محمد البربري، بكفر العرب منذ 8 سنوات، لتمثيل جريمته وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتم تمثيل الجريمة وتصوير المتهم وأخذ أقواله لاستكمال التحقيقات معه بعد أن تم إخراج جثمان الطفل الذي كان مدفونًا خلف منزله بنفس الملابس التي رأته أسرته بها منذ آخر مرة.

وانتابت حالة من الذعر أهالي مركز فارسكور في محافظة دمياط، بعد العثور على الطفل محمد السيد أحمد السيد البربري والمتغيب منذ عام 2015 من كفر العرب التابعة لمركز فارسكور، حيث تم العثور على جثمانه في ظروف غريبة، وتم العثور على جثمانه مدفونة تحت الرمال بمنزل تحت الإنشاء خلف منزلهم بكفر العرب.

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى فارسكور المركزي واستدعاء الطبيب الشرعي، كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع العثور على جثمانه وسط تواجد أمني مكثف بقرية كفر العرب، وتم إخطار النيابة العامة.