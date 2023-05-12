ممثل الأمم المتحدة الخاص بالسودان: الاتفاق على حماية المدنيين خطوة أولى مهمة

قال ممثل الأمم المتحدة الخاص في السودان فولكر بيرتس، إن الاتفاق بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع على حماية المدنيين خطوة أولى مهمة، مؤكدًا أن أحد الطرفين السودانيين أبلغه أن ممثلي الجيش والدعم السريع يعتزمون البقاء ومواصلة محادثات وقف إطلاق النار، لمدة 10 أيام.

وقال "بيرتس" وفقًا لفضائية العربية، اليوم الجمعة، عدم الالتزام بعمليات وقف إطلاق النار في البلاد حتى الآن يعود لاعتقاد كل طرف أن بإمكانه الانتصار، إلا أن أن طرفي الصراع أدركا الآن أن النصر لن يأتي سريعًا.



وتعهد الجانبان بمتابعة المحادثات للوصول إلى وقف إطلاق نار قصير لمدة 10 أيام، من أجل تأمين تلك المتطلبات.



وأعلنت كل من السعودية وأمريكا أن جولات أخرى ستعقد لاحقًا، من أجل إرساء هدنة طويلة، تليها مفاوضات لاحقة قد تجمع القوى المدنية إلى جانب القوات العسكرية، من أجل التوصل إلى حل يعيد البلاد إلى الطريق الديمقراطي.