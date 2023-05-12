رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2023

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها بشكل مكثف في الساعات الأخيرة من قبل طلاب الشهادة الثانوية وأولياء الأمور.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت من قبل طلاب الشهادة الثانوية لعام 2023 وأولياء الأمور بمحافظات مصر للحصول على الرابط الإلكتروني لمعرفة أرقام جلوس الثانوية العامة 2023، وفقاً لتقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتزامناً مع تصدر موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2023، يرصد لكم “الدستور” في السطور التالية رابط الحصول أرقام جلوس الثانوية العامة 2023، وجدول مواعيد امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2023، وإليكم التفاصيل على النحو التالي.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023

يجب على الطالب الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة أو من هنــــــا.

ادخل البريد الإلكترونى المدرسى الموحد لطالب الصف الثالث الثانوي 2022 /2023، بعد تسجيل الدخول اضغط على أيقونة الاستعلام عن رقم الجلوس.

يظهر أمامك رقم الجلوس ومقر لجنة الامتحانات للعام الدراسي الجاري.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2023، كالتالي:

- الإثنين 12 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الثلاثاء 13 يونيو مادتا الاقتصاد والإحصاء

- الأحد 18 يونيو اللغة العربية

- الثلاثاء 20 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

- الأحد 25 يونيو الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية

وسوف يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة خمسة أيام، من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

- الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية

- الثلاثاء 4 يوليو مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب شعبة علمى رياضة

- الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية

- الثلاثاء 10 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة

- الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية