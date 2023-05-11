الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة
الثانوية العامة

مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة يكثر البحث كذلك عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 التي تمثل أساس دخول الطلاب لامتحاناتهم وادائها.
 

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023

 

في هذا التقرير نوضح لكم آخر الأخبار المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة وموعد حصول الطلاب على أرقام جلوس الثانوية العامة 2023.

في مؤتمر سابق لوزير التربية والتعليم رضا حجازي أعلن تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 يبدأ منتصف شهر مايو الجاري.

يمكن للطلاب الاستعلام عن أرقام الجلوس ومقر واسم المدرسة التي يؤدي فيها الامتحان إلكترونياً عبر موقع الثانوية العامة المتاح في هذا الرابط 

اختيار إعلان أرقام لطلاب الثانوية العامة إلكترونياً. 
تفتح صفحة وزارة التربية والتعليم. 
يسجل الطالب الدخول على البوابة.
بإدخال البريد الالكتروني الموحد ثم يمكن الاستعلام عن رقم الجلوس.
 

جدول الثانوية العامة 2023| رابط تحميل النماذج الاسترشادية للطلاب

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023 
 

تأتي امتحانات الثانوية العامة 2023  في ضوابط محددة منها المواصفات الفنية لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ، وإضافة جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة.

وتكون مواصفات الورقة الامتحانية لتصبح 30% للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا، بجانب التأكيد على دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.

تنقسم ورقة الأسئلة إلى أجزاء  الجزء الأول فيها  أسئلة لها درجة واحدة، والجزء الثاني يشتمل على أسئلة لها درجتان، أما الجزء الثالث فهو مخصص للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره.

وتأتي الأسئلة المقالية في النسخ الاختبارية الأربعة (أ، ب، ج، د) يكون لها نفس الأرقام ولا يتم تبديلها.

أما أسئلة مواد اللغات (العربية - الأجنبية) في حالة وجود أسئلة بدرجتين مع أسئلة بدرجة واحدة كما في القطعة يتم كتابة درجة السؤال بجوار السؤال.

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