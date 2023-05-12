عمرو وتامر وإليسا وأصالة.. تفاصيل حفلات النجوم في الكويت والسعودية

يستعد عدد كبير من مطربي مصر لانطلاق حفلات موسم الصيف في دول الخليج، حيث يغني اليوم تامر حسني في أكبر مسارح الكويت وسط محبيه وجمهوره.

ومن المقرر أن يقدم تامر حسني باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور، خاصة أغاني فيلمه الأخير “بحبك”.

كما يقدم عمرو دياب حفل غنائي في دولة الكويت مساء يوم ١٨ مايو على مسرح آرينا كويت ويتسع لـ٥ آلاف متفرج، في حين يلاقي جمهوره الليلة بحفل غنائي ساهر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ضمن سلسلة حفلاته الصيفية.

ويسافر النجميين محمد فؤاد وأحمد سعد للسعودية لتقديم حفل غنائي هناك خلال أيام، وسط حالة ترحاب كبيرة من جانب جمهورهما هناك ضمن حفلات موسم جدة ذلك يوم الجمعة ٢٥ مايو، على مسرح بنش مارك بطريق الملك عبد العزيز.

وتستعد إليسا وأصالة لإحياء حفل غنائي في الكويت غدا السبت، ومن المقرر أن تقدم كل منهما خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما التي يتفاعل معها الجمهور.