أبناء الكنيسة الكاثوليكية يتوافدون لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الأنبا كيرلس

يتوافد حاليًا عدد كبير من أبناء الكنيسة الكاثوليكية بمصر، إلى مقر كاتدرائية أم المحبة الإلهية، بأسيوط، حيث إلقاء نظرة الوداع على جثمان مثلث الرحمات، صاحب النيافة الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك.

وانتقل صاحب النيافة صباح أمس، إلى الأمجاد السمائية، بعد مسيرة حافلة بالتفاني والمحبة العطاء، كما يمكن للمؤمنين أن يلقوا نظرة الوداع على الأب المطران من الساعة الخامسة، وحتى الثامنة مساءً، وذلك بكاتدرائية أم المحبة الإلهية، بأسيوط.

وستقام مراسم صلاة القداس، والجناز لمثلث الرحمات، نيافة الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بمشاركة السفير البابوي بمصر، سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، والآباء المطارنة، أعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، في المواعيد التالية:

- يوم السبت 13 مايو: الساعة 12 ظهرًا صلاة القداس الإلهي

- الساعة 1 ظهرًا: صلاة الجناز وتقام جميع الصلوات، بكاتدرائية أم المحبة الإلهية، بأسيوط.

و الأنبا كيرلس وليم هو من مواليد الشناينة بمحافظة أسيوط ولد في الأول من أكتوبر 1946

- عائلة كهنوتية

وينتمي إلى ذات الأسرة الأب كميل وليم، المدير السابق لكلية العلوم الدينية بالسكاكيني و المسئول حاليا عن بيت السامري الصالح، والأب كرمي وليم من الآباء الساليزيان، والأب كمال وليم من الآباء الفرنسيسكان، والأخت كارمن وليم من راهبات القديس شارل بروميه "الراهبات الألمانيات".

التحق بالاكليريكية الصغرى في طهطا ولم يكن قد تجاوز التاسعة من عمره ثم التحق بالكلية الاكليريكية بالمعادى فى 28 سبتمبر 1955، ارتدى الثوب الإكليريكى فى أول يونيو 1961 وكان شعاره يومها "حول عينى عن النظر الى الباطل".